Agribusiness, open day Its Eat all'Unione Valdera

Si terrà mercoledì 4 settembre alle 16.30 presso l’Unione Valdera in Pontedera, Via Brigate Partigiane 4, l’Open Day di presentazione del percorso formativo di alta specializzazione dal titolo Gastronomo, rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni. Una giornata dedicata ai giovani per portarli alla scoperta delle professioni del futuro nel settore agrario e agroalimentare.

Il percorso, promosso dalla Fondazione ITS EAT - Eccellenza Agroalimentare Toscana di cui l'Unione Valdera e’ partner, si svolgera’ nella sede dell’Unione Valdera e avrà la durata di due anni, al termine dei quali verrà rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore di Gastronomo. Si formeranno figure professionali con competenze legate alla valorizzazione, alla comunicazione, anche in lingua inglese, e al marketing delle produzioni agrarie toscane, in grado di gestire i rapporti commerciali e il lancio di prodotti enogastronomici, analizzando le domande dei mercati emergenti e proponendo soluzioni innovative.

Un aspetto caratterizzante del percorso formativo ITS è rappresentato dal coinvolgimento delle imprese del territorio, tra le quali Scuola Tessieri e Slow Food Toscana, che ospiteranno le 800 ore di tirocinio e forniranno i docenti per gran parte delle 1.200 ore di lezioni in aula.

L’appuntamento del 4 settembre, aperto alla partecipazione libera e gratuita, sarà l’occasione per ottenere tutte le informazioni sul corso e per confrontarsi con i rappresentanti delle aziende che spiegheranno ai ragazzi le esigenze del settore agrario e agroalimentare.

Il corso è finanziato dalla Regione Toscana, attraverso il Fondo Sociale Europeo e il Miur e, fiore all’occhiello, l'Istituto Tecnico Superiore-Eccellenza Agroalimentare Toscana vanta ad oggi una percentuale di occupati media del 75 per cento.

Fonte: Unione Valdera

