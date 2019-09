Area militare Tassignano, Menesini: "Sarà bonificata entro 20 giorni"

Sarà bonificata entro venti giorni dai Militari l'area demaniale a Tassignano dove durante gli scavi per la costruzione dell'hangar è emersa la presenza di scarti industriali. In seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini e del consigliere comunale Gaetano Ceccarelli, il sindaco Luca Menesini venerdì scorso ha scritto ai Militari chiedendo loro di fare tutte le verifiche del caso. Stessa cosa ha richiesto alla Polizia Municipale. Prontamente quindi i Militari, e in particolare il responsabile del Reparto Infrastrutture dell'Esercito, Polizia Municipale di Capannori, Carabinieri Forestali e Arpat si sono attivati e stamani (lunedì) hanno compiuto un sopralluogo all'area per capire la natura dei ritrovamenti emersi durante gli scavi e come rimuovere il tutto in modo corretto. Dal sopralluogo è emerso che negli anni l'area è stata oggetto di scarico di pulper di cartiera. Nell'area è stata riscontrata anche una presenza marginale di eternit e i Militari hanno già dato mandato ad una ditta che sta procedendo alla sua bonifica. Una parte di amianto è già stata bonificata e smaltita alla pubblica discarica.

“Sono molto soddisfatto che nel giro di pochi giorni, grazie anche alle tempestive sollecitazioni della nostra amministrazione, la vicenda del pulper ritrovato nell'area demaniale di Tassignano sia stata gestita e avviata ad una celere soluzione - afferma il sindaco Luca Menesini -. Appena ricevuta la segnalazione da parte del consigliere Ceccarelli abbiamo attivato le autorità preposte ad indagare e verificare la situazione. Ringrazio la Polizia Municipale di Capannori, i Carabinieri Forestali e l'Arpat per essere intervenuti prontamente ed aver individuato a stretto giro le possibili soluzioni. Ringrazio anche i Militari che ancora una volta confermano di essere interlocutori seri e affidabili, perché ci hanno assicurato che in 20 giorni provvederanno alla corretta bonifica dell'area. Un'importante operazione dal punto di vista ambientale, che tutela i cittadini e il territorio”.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa

