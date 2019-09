Arte, da Castelfiorentino alla Germania: Bramandi agli Health Media Award

L’artista napoletano di adozione fiorentina, di Castelfiorentino per la precisione, Massimo Bramandi partirà anche quest’anno per la Germania.

Infatti, ogni anno si tiene il Galà per gli Health Media Award, una manifestazione che premia i maggiori successi nazionali e internazionali nel campo della sanità.

Quest’anno l’undicesima edizione di questa prestigiosa premiazione si terrà il 13 Settembre a Colonia.

Il premio conferito ai vincitori è l’Health Angel, l’angelo della salute. Realizzato nel 2015 dall’ingegno dell’artista Bramandi è diventato immediatamente l’Oscar permanente dell’evento, nonché un’icona per i tedeschi.

Bramandi dichiara: “Sono sempre felice di tornare in Germania. L’accoglienza e l’apprezzamento per l’arte non hanno eguali. L’italianità è un valore aggiunto e non uno svantaggio come credono molti. Gli Health Media Award mi regalano ogni anno grandi soddisfazioni e ne approfitto per visitare i luoghi dove ho passato sei anni della mia vita con la mia famiglia. Sono partito da un’approfondita ricerca storica, ispirandomi alle opere dei grandi maestri della classicità. Così sono riuscito a creare un lavoro contemporaneo, fondato su profonde origini storiche e sul parallelo culturale italo-tedesco

Fonte: Ufficio stampa

