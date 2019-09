Assemblee della trasparenza al Roncalli: eventi per conoscere la scuola

L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e all’Istituto Roncalli di Poggibonsi tutto è pronto per accogliere al meglio le nuove studentesse e i nuovi studenti. Le porte della scuola si apriranno per le assemblee della trasparenza, rivolte alle famiglie dei ragazzi iscritti alle classi prime.

“Le assemblee della trasparenza sono un momento importante per tutta la comunità scolastica, in particolare per le famiglie di studentesse e studenti che si accingono ad iniziare le classi prime. Ci teniamo molto all’accoglienza dei neoiscritti, per i quali proponiamo anche il progetto di ‘peer to peer’, che prevede l’apprendimento tra pari, con studenti tutor che frequentano il triennio. – commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini. – Partecipare alle assemblee della trasparenza permetterà ai genitori di conoscere meglio i dettagli organizzativi e l’offerta formativa del nostro istituto, finalizzata al consolidamento e al potenziamento delle competenze di base e di cittadinanza.”

Le assemblee si terranno in aula magna e saranno suddivise per indirizzo: lunedì 9 settembre, dalle 16 alle 17.30, ci sarà l’assemblea per le famiglie degli studenti del corso di Elettronica e dalle 17.30 alle 19 quella per il Corso di Meccanica, martedi 10 settembre dalle 16 alle 17.30 ci sarà l’assemblea per il Liceo Scientifico Scienze Applicate e dalle 17. 30-19 per il corso Costruzioni Ambiente e Territorio, infine mercoledì 11 settembre, dalle 16 alle 17.30, per il Corso Economico e dalle 17.30-19.00 per il Corso Turismo.

Tutte le informazioni sull’istituto Roncalli sono presenti nel sito www.iisroncalli.edu.it.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi