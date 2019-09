Auto contro moto in viale Aleardi, centauro in ospedale in codice rosso

Uno scontro auto contro motocicletta e il giovane centauro ricoverato in ospedale in codice rosso. È questo l’epilogo dell’incidente avvenuto nella tarda mattina di oggi in viale Aleardi. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, la motocicletta condotta da un giovane stava transitando da piazza Pier Vettori in direzione di Porta Romana quando si è scontrata con un’auto. Al volante della vettura, che si stava immettendo sulla carreggiata proveniente da una strada secondaria, un 44enne. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale. Il giovane, 25 anni nato in Colombia (sposato a una connazionale residente a Firenze e con i documenti in via di regolarizzazione) è stato portato in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe il pericolo di vita.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze