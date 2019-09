Cantieri Fi-Pi-Li, Assotir e società Valiani incontrano Ceccarelli

Si è svolto nella giornata di mercoledì 28 agosto 2019 l'incontro presso la Regione Toscana tra la delegazione degli autotrasportatori di Assotir di Pisa-Lucca e Massa, guidata dal Segretario Generale, Claudio Donati, le Società Valiani rappresentate da Alessandro Valiani, e l'Assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative, Vincenzo Ceccarelli.

Molti sono stati gli argomenti oggetto di discussione durante il pomeriggio: dai problemi infrastrutturali connessi alla FI-PI-LI che gravano pesantemente sull'attività quotidiana dei trasportatori toscani, alla necessità di realizzare aree di sosta conformi alla normativa europea in prossimità della FI-PI-LI stessa; dalle difficoltà connesse a provvedimenti di limitazione della circolazione dei mezzi pesanti troppo disomogenei tra loro attuati dai comuni toscani che causano grandi disagi a livello logistico per gli autotrasportatori, alla volontà di realizzare anche nella "zona del cuoio" un Truck Village pensato per rispondere alle molteplici esigenze degli autisti dei veicoli e delle imprese; ed infine, ultimo focus, è stato posto rispetto il problema legato alla carenza di autisti professionali.

In merito ai problemi legati alla viabilità sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, il Segretario di Assotir Donati ha espresso apprezzamento per la decisione attuata dalla Regione Toscana (resa possibile anche grazie alla collaborazione con la società Telepass), di ridurre del 50% il costo del pedaggio autostradale per tutti gli utenti che dalla FI-PI-LI, in attuale stato di manutenzione, vengono dirottati sulla A11. L'Assessore ha anche comunicato che durante questo periodo di lavori di manutenzione alla FI-PI-LI sono state effettuate delle rilevazione che hanno testimoniato come solamente il 16-18% del traffico totale è rappresentato da mezzi pesanti che effettuano un servizio di linea che fuoriesce dai confini regionali e che quindi sfrutta la strada statale per l'intero tratto mentre la restante parte del traffico, che è la maggioritaria, viene originato soprattutto da trasportatori che operano a livello regionale e che utilizzano la FI-PI-LI anche più volte nella stessa giornata ma per un tratto limitato.

Restando sul tema della FI-PI-LI, gli autotrasportatori di Assotir hanno manifestato la necessità che vengono realizzate aree di sosta per poter effettuare le pause dall'attività di lavoro e di guida in completa sicurezza. Su questo punto, così come già discusso nel convengo che la sede interprovinciale di Assotir di Pisa-Lucca e Massa organizzò lo scorso 6 aprile a Santa Croce sull'Arno, il Segretario Donati ha sottoposto a Ceccarelli l'ipotesi di realizzazione di un Truck Village (area di sosta conforme alle normative europee e dotata di ogni comfort per i conducenti dei mezzi pesanti). Valutando positivamente la proposta avanzata da Assotir di realizzare un Truck Village anche in Toscana e considerando la sua realizzazione come un progetto coerente rispetto alle politiche riguardanti la viabilità intraprese dalla Regione, l'Assessore si è reso disponibile a facilitare il processo di realizzazione del Truck Village restando in attesa degli sviluppi che produrrà il confronto tra i Comuni interessati e gli investitori privati.

Rispetto all’esigenza avanzata dai trasportatori di avere provvedimenti uniformi della circolazione nei territori comunali, Assotir si è riservata di trasmettere alla regione le situazioni che presentano maggiore criticità viaria, auspicando un' iniziativa di coordinamento da parte delle Regione stessa.

Infine, evidenziando come l'autotrasporto, in un momento generale di contrazione dell'offerta di lavoro, sia uno dei pochi settori nel Paese in grado di garantirlo, vista la forte carenza di autisti professionali di mezzi pesanti, Assotir ha proposto di realizzare un progetto, d'intesa con scuole superiori, centri per l'impiego ed imprese, volto a far conoscere questa realtà e possibilità lavorativa a tutti i giovani della Regione Toscana. l'Assessore Ceccarelli ha Preso atto positivamente della proposta di Assotir chiedendo una sua formalizzazione che sarà inviata nei prossimi giorni.

Al termine dell'incontro, per bocca del Segretario Donati e di Alessandro Valiani, la delegazione di Assotir e delle Società Valiani hanno espresso apprezzamento per l'attenzione riservata al settore, da parte dell'Assessore, a questo primo incontro al quale seguirà un'agenda per calendarizzare gli approfondimenti delle singole tematiche affrontate

