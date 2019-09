Centri estivi a Santa Croce, parte l'offerta per settembre

Oggi, lunedì 2 settembre, è iniziato il terzo capitolo delle attività estive dell’anno 2019 per bambine e bambini della fascia d’età 6-11 anni (età scuola primaria).

Una novità, quella di quest’anno, che va a incrementare l’offerta globale dei Centri Estivi, che hanno contato tra giugno e luglio la presenza di più di 220 bambini nelle fascia d’età 3-11 anni.

Santa Croce sull’Arno è una delle poche Amministrazioni Comunali che mantiene la gestione diretta delle attività estive attraverso il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie CIAF Maricò.

Il Centro Estivo di settembre si svolge a Villa Pacchiani, luogo ideale per l’organizzazione e l’attuazione di momenti educativi, anche in considerazione della sua struttura, degli spazi, degli esterni.

Anche in settembre le attività saranno coordinate dalle educatrici del CIAF al fine di garantire la continuità con l’offerta educativa dell’anno; alla stessa maniera anche la refezione è organizzata nell’ottica della qualità, e sarà curata dalla Cucina Scolastica Comunale.

Il programma della attività di settembre prevede uscite, visite e laboratori didattici presso Musei, piscina, laboratori creativi, laboratori teatrali/clown, attività cinematografiche, giochi di gruppo; la particolare cura di ogni singolo aspetto organizzativo e pedagogico del Centro Estivo sarà l’elemento caratterizzante, e lo stare insieme sarà elemento di crescita, conoscenza, apprendimento. Saranno messe al centro le relazioni, la condivisione di esperienze e il divertimento.

L’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno continua a sostenere con tenacia e convinzione questo importante settore dell’attività pubblica volto a garantire servizi di qualità ai bambini e alle famiglie. Investire nei servizi rivolti all’infanzia si traduce in un investimento lungimirante rispetto al futuro di questa città. Proprio per questo è nostra intenzione, nei prossimi anni, incrementare le offerte di attività educative estive alla cittadinanza, per includere bambine e bambini anche di altre fasce d’età.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

