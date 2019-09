Chicchiricchì Run, corsa all'alba a Fucecchio

I veri Runners non hanno orari, non guardano le lancette, indossando le loro scarpette si mettono alla prova in una sfida con sé stessi.

Giovedi 5 settembre con partenza alle 6.44 il Sottosopra centro giovani del Comune di Fucecchio organizza la Chicchiricchì Run per correre insieme, correre per il piacere di mettersi alla prova, correre per salute, correre per farsi rientrare i pantaloni dopo i bagordi vacanzieri.

Si correrà al ritmo del più lento, si correrà al canto del gallo, perché iniziare la giornata correndo insieme è una meravigliosa sensazione.

Ed alla fine una bella colazione.

Ritrovo alle 6.40 al centro giovani Sottosopra presso Auditorium la Tinaia.

Partecipazione gratuita.

Per informazioni 0571 / 23331

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio