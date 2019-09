Un 55enne si è sentito male questo pomeriggio, intorno alle ore 13, in via Raffaello Sanzio a Vinci. Da quanto appreso l'uomo si sarebbe sentito male a seguito di un'overdose di droga. L'uomo è stato trasportato nell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute l'automedica, la Misericordia di Empoli e la Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, oltre ai carabinieri.

Tutte le notizie di Vinci