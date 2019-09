Commissioni comunali Certaldo, ecco i membri e i presidenti

Con l'inizio di settembre e la ripresa a pieno ritmo di tutte le attività, entra nel vivo anche il lavoro delle commissioni consiliari permanenti, nominate durante la seduta di insediamento del Consiglio.

“Auguro a tutti i membri delle commissioni consiliari un buon lavoro – dice Romina Renzi, presidente del Consiglio Comunale – perché le commissioni sono uno strumento fondamentale per il buon funzionamento di una pubblica amministrazione. Il loro ruolo di preparazione dei lavori del consiglio e di stimolo e controllo dell’operato dell’amministrazione danno sostanza al ruolo del consigliere comunale e consentono ai cittadini, che i consiglieri rappresentano, di essere protagonisti essi stessi delle scelte dell’amministrazione comunale, dalla fase di progettazione a quella di valutazione. Anche in questa ottica il Consiglio ha ritenuto di ampliare le competenze delle suddette commissioni, includendo tematiche come la riqualificazione urbana, lo sport o i gemellaggi non presenti nella precedente consiliatura. Concludo con un augurio speciale ai presidenti nel saper ben dirigere i lavori ed alle presidenze femminili, tre su cinque commissioni, che sono la maggioranza e che metteranno a disposizione della commissione non solo la propria capacità politica ma anche le proprie competenze professionali”.

La presidente Romina Renzi (Partito Democratico), coordinerà il rapporto tra Commissioni consiliari e Consiglio Comunale, coadiuvata dal vice presidente Emmanuele Nencini (Lega Salvini Premier).

Le commissioni sono composte in modo da rappresentare, proporzionalmente, maggioranza e minoranza ed i gruppi consiliari presenti in consiglio comunale, ovvero: Partito Democratico; Sarà Certaldo con Giacomo Cucini; Lega Salvini Premier.

Il presidente di ciascuna commissione è stato eletto nella prima seduta della commissione stessa.

Commissione consiliare permanente di garanzia e controllo: Giuseppe Lombardo (Partito Democratico), Simone Scardigli (Partito Democratico), Elisa Bartalini (Sarà Certaldo con Giacomo Cucini), Damiano Baldini (Lega Salvini Premier - presidente), Eliseo Palazzo (Lega Salvini Premier).

Lo statuto prevede che la commissione garanzia e controllo debba essere presieduta da un rappresentante delle minoranze consiliari

Commissione consiliare permanente statuto e regolamenti: Giuseppe Lombardo (Partito Democratico - presidente), Simone Scardigli (Partito Democratico), Elisa Bartalini (Sarà Certaldo con Giacomo Cucini), Eliseo Palazzo (Lega Salvini Premier), Stefano Giannoni (Lega Salvini Premier).

Commissione consiliare permanente sulla viabilità, riqualificazione urbana e ambiente: Cristina Scardigli (Partito Democratico - presidente), Loriana Giovannoni (Partito Democratico), Lido Orsi (Sarà Certaldo con Giacomo Cucini), Damiano Baldini (Lega Salvini Premier), Emanuele Nencini(Lega Salvini Premier).

Commissione consiliare permanente turismo, cultura, pari opportunità, sport e gemellaggi: Loriana Giovannoni (Partito Democratico - presidente), Langneble Mawulom Daniella (Partito Democratico), Lido Orsi (Sarà Certaldo con Giacomo Cucini), Stefano Giannoni (Lega Salvini Premier), Emanuele Nencini(Lega Salvini Premier).

Consiliare permanente Economia lavoro, gestione servizi pubblici locali e politiche giovanili: Arianna Migliorini (Partito Democratico), Federica Ceccherini (Partito Democratico), Elisa Bartalini (Sarà Certaldo con Giacomo Cucini - presidente), Damiano Baldini (Lega Salvini Premier), Eliseo Palazzo (Lega Salvini Premier).

Nominati poi, nella successiva seduta del Consiglio Comunale, anche i consiglieri che fanno parte di un’altra commissione, non permanente, quella del concorso scolastico “Certaldo per una cultura di pace Cooperazione messaggi di pace in memoria di Giuseppe Salvatore Zummo”. Insieme a sindaco, assessore alla pubblica istruzione, assessore alla Pace e Cooperazione ed a un componente della famiglia Zummo, valuteranno gli elaborati dei ragazzi anche un consigliere dei maggioranza, Federica Ceccherini (Partito Democratico), e di minoranza, Eliseo Palazzo (Lega Salvini Premier). Secondo il Presidente Romina Renzi, tale commissione ha una funzione importante ed un gran potenziale: “Nonostante che nel sistema scolastico italiano manchi da anni la specifica materia dell'educazione civica, le istituzioni scolastiche locali, grazie anche al lavoro che questo Premio ha stimolato, hanno dato ai propri studenti occasioni di lavoro per poter sopperire a tale carenza. Ringrazio le Commissioni del premio che hanno lavorato finora ed in particolare Francesca Zummo, che non ha mai fatto mancare il suo contributo e supporto. Colgo l’occasione per invitare tutte le scuole di Certaldo, i dirigenti e le insegnanti, nonché gli studenti a mantenere interesse e a partecipare ogni anno ai progetti proposti dalla Commissione, tenendo conto proprio della sua rilevante funzione ”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

