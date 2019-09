Corso di qualifica per cuochi al Cescot di Pistoia

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di qualifica professionale per “ADDETTO OPERATORE DI CUCINA” rivolto a disoccupati, inoccupati e inattivi (iscritti ai centri per l’impiego della Regione Toscana) che abbiano assolto all’obbligo di istruzione o che abbiano almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento. Il corso è finanziato dalla Regione Toscana attraverso i fondi FSE per la formazione territoriale e organizzato da Cescot Pistoia srl.

Il corso, raggruppa in sé la parte creativa della cucina e la parte di relazione con fornitori e clienti e permette di acquisire le competenze necessarie a svolgere le operazioni di lavorazione delle materie prime; preparare menù semplici, curare la sistemazione delle pietanze nei piatti, effettuare un controllo, visivo/olfattivo, di qualità delle materie prime e dei piatti preparati.

Il percorso di qualifica comprenderà anche competenze inerenti la lingua inglese tecnica e la comunicazione intesa come lavoro in team, il catering e il banqueting, la cura del processo di vendita, la gestione degli ordini e stoccaggio degli approvvigionamenti e la pulizia e manutenzione delle attrezzature, delle dotazioni e dell’area di vendita.

La durata del percorso formativo è di 900 ore, articolate in 570 ore di aula, 30 ore di accompagnamento/orientamento professionale e 300 ore di stage in aziende del comparto ristorativo della Provincia di Pistoia, che ti permetteranno di mettere subito, concretamente, in pratica le competenze acquisite.

Al termine del corso, a seguito del superamento dell’esame finale, sarà rilasciato l’attestato di qualifica della figura regionale di Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti (RRFP 413)

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di CESCOT Confesercenti Pistoia Via Galvani,17

51100 Pistoia Loc. S. Agostino e i laboratori della Scuola di cucina Cotto ad Arte in Via Foscolo, 43 a Montecatini Terme. Le domande di iscrizione possono essere presentate presso gli uffici CESCOT di Pistoia o Montecatini entro il 9 Settembre alle ore 12.00.

Per informazioni e iscrizioni chiama subito il 0573.927727.

Fonte: Ufficio stampa

