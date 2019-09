Due commissari in famiglia: a Empoli Olga Mazzarella 'promossa' dopo il corso a Roma

Due commissari in famiglia: il funzionario di polizia di Empoli Olga Mazzarella, moglie del commissario Danilo Di Stefano anche lui in servizio a Empoli, ha infatti ottenuto la qualifica di commissario lo scorso 30 agosto presso la scuola superiore di polizia a Roma, raggiungendo così il 'grado' del marito.

Mazzarella, di origine napoletana, arrivò a Empoli nel 1995 come ispettore dopo aver lavorato alla questura di Milano. Si è occupata in questi anni soprattutto di polizia amministrativa ed immigrazione svolgendo, in tutto l'Empolese Valdelsa, controlli e sopralluoghi presso le attività commerciali, soprattutto al fine di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo e controlli in materia di detenzione di armi. In qualità di responsabile dell'ufficio di polizia amministrativa si è interessata delle pratiche relative ai porto d'armi ai passaporti e alle licenze di pubblica sicurezza del circondario di competenza.

A febbraio 2018 ha intrapreso l'iter formativo per commissario ed è diventata sempre a Empoli la prima donna funzionario del commissariato. Dopo lo 'scatto' di grado le è stata riconfermata Empoli come sede di servizio.

Tutte le notizie di Empoli