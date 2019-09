Edoardo Brogi, il pop e il suo sogno: vincere il Coca Cola Future Legend

Da cantare nella propria camera o davanti a qualche amico, fino a calcare i palchi più importanti dell'estate di fronte a oltre 10.000 spettatori. Questa la storia di Edoardo Brogi, giovane cantautore 22enne di Montespertoli, che sta concorrendo per aggiudicarsi il titolo di Future Legend italiana nella categoria pop del talent indetto da Coca Cola e Radio 105.

Si è chiusa proprio in questi giorni la manche di votazioni per accedere alla finale del concorso, ed Edoardo ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi un posto d'onore tra i 4 finalisti.

Si tratta di una vera e propria music battle in lattina dove i giudici possono essere tutti: è possibile infatti votare Edoardo attraverso bottiglie e lattine della popolare bevanda oltre alle 'sorelle' Coca Zero, Sprite e Fanta riportanti il logo Future Legend sulla confezione.

I concorrenti sono suddivisi in 4 categorie, in base al genere musicale: pop, soul, rap e trap capitanati da 4 coach, Irama per il pop, Annalisa per soul, Emis Killa per il rap e Charlie Charles per il trap.

Edoardo è rimasto l'unico rappresentate della categoria POP e insieme al suo coach Irama e il produttore musicale Giulio Nenna sta lottando per aggiudicarsi la vittoria a suon di inediti e live sui palchi più importanti d'Italia.

Un sogno che sta diventando realtà per il giovane montespertolese, che coltiva la passione della musica fin da piccolo: autodidatta, ha iniziato a strimpellare la chitarra nella sua cameretta, dove ha messo su un piccolo studio di registrazione, da lì nascono le sue canzoni, che stanno pian piano facendo migliaia di ascolti su Spotify, tra cui Parlami, l'inedito con cui ha stregato la giuria del concorso di Coca Cola.

La strada è lunga e ancora tutta in salita, ma negli occhi di Edoardo si legge quella determinazione a dare il massimo per realizzare i suoi sogni. È possibile votarlo fino a fine novembre, per farlo basta scansionare il QR code presente sulla lattina o sulla bottiglia, cliccare sul pulsante “vota” di fianco alla foto di Edoardo ed inserire il codice riportato sulla linguetta della lattina o sulla fascetta della bottiglietta.

