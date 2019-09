Entra col motorino in pista ciclabile per scippare una ragazza, arrestato

Un 44enne è stato arrestato per aver scippato la borsa a una 24enne nella pista ciclabile del sottopasso di viale Castracani a Lucca. Ad arrestare C.C., queste le iniziali dell'uomo, la polizia dopo che il fatto è avvenuto alle 19. Il quarantenne era in motorino con una donna (entrambi noti alle forze dell'ordine) e aveva imboccato la pista ciclabile, portando via con violenza la borsa. Dopo l'allerta al 113, le volanti hanno perlustrato e trovato la zona, con il motorino parcheggiato nei pressi del bar dell'ospedale. La borsa era stata nascosta sotto una scala di emergenza e il cellulare buttato sul prato sempre a pochi metri di distanza. Dentro la sella del motorino, intestato all'arrestato, c'era la maglietta arancione che l'uomo indossava al momento dello scippo, ancora bagnata di sudore. Dopo l'arresto oggi ci sarà il processo per direttissima, la complice, riconosciuta dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, sarà denunciata a piede libero.

