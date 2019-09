Farmacia ospedaliera Empoli, chiusura per manutenzione tubature: servizio dislocato

Da domani (martedì 3 settembre) è necessario chiudere la sede della farmaceutica integrativa nell’ospedale di Empoli – situata nel Blocco E- per far eseguire tempestivamente i lavori che si sono resi necessari a seguito del malfunzionamento di un impianto (rottura di una tubazione nel seminterrato del presidio).

La sede attuale resterà quindi chiusa per alcuni giorni e il servizio è stato temporaneamente trasferito in locali di prossimità sempre con il medesimo accesso al Blocco E (a circa 30 metri di distanza) dove continua ad essere garantita la distribuzione diretta dei presidi ( diabete, alimenti, nutrizione artificiale enterale, medicazioni, ecc…).

Per i servizi erogati attraverso le farmacie, non vi saranno disagi in quanto l’attività amministrativa correlata è stata spostata nei locali del servizio 118, sempre nel blocco e segnalati con opportune indicazioni.

Per l’attivazione della consegna domiciliare di pannoloni e altri ausili per incontinenza ad assorbenza, l’attività è stata spostata nei locali della Farmaceutica Ospedaliera- blocco E piano terra (accanto a quelli chiusi) e segnalati con opportune indicazioni.

Nessuna variazione agli orari di apertura è stata apportata che restano gli stessi: dalle ore 9 alle 14 dal lunedì al venerdì e il martedì con orario continuato fino alle 16.

Fonte: Asl Toscana Centro

