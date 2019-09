Festa della Rificolona, Firenze tra tradizione e appuntamenti

Torna il 7 settembre la Festa della Rificolona, la tradizionale ricorrenza che ricorda il viaggio dei pellegrini che venivano in città nei secoli passati per festeggiare la natività della Madonna, l’8 settembre, e per vendere le loro merci nella piazza di Santissima Annunziata. Oltre alla manifestazione clou proprio in Santissima Annunziata ci saranno anche 20 feste nei Quartieri.

“Una festa che si tramanda da secoli – ha ricordato l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci, che ha presentato tutte le iniziative insieme ai presidenti Maurizio Sguanci (Q1), Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Cristiano Balli (Q5) – e che è molto sentita dai bambini, veri protagonisti della ricorrenza dato che sono loro, tramite laboratori e attività proposte nei Quartieri, ad animare la serata con le ‘rificolone’ di carta costruite a mano. Una vera e propria festa di popolo, dunque, che il Comune insieme all’insostituibile lavoro dei presidenti dei Quartieri è felice ogni anno di riproporre”.

Nel Quartiere 1 ci sarà il tradizionale arrivo dei pellegrini dall’Impruneta, il corteo in centro e la conclusione in piazza Santissima Annunziata (ore 21.30), con a seguire spettacoli musicale e l’apertura straordinaria della Basilica dalle 21 alle 23.

Nel Quartiere 2 festa alle Cure il 6 settembre con musica, laboratori per bambini e animazione dalle 19 alle 23, e al parco del Mensola (laboratori per bambini già dal 3 settembre presso la scuola Diaz, premiazione il 7 settembre dalle 19.30 con la tradizionale sfilata del Fantoccio).

Nel Quartiere 3 le iniziative saranno diffuse: laboratori di rificolone il 5 e 6 settembre al circolo vie Nuove; prove di canoa presso i canottieri comunali il 7 settembre; Rificolona all’Albereta il 7 settembre dalle 19; laboratori e corteo al Galluzzo, sempre il 7 settembre; e in via Datini e piazza Gualfredotto. Sempre dal Quartiere 3 passerà poi il pellegrinaggio che dall’Impruneta si concluderà in Santissima Annunziata.

Varie anche le iniziative del Quartiere 4: al centro anziani dell’Anconella, il 7 settembre, dalle 20.30 cantastorie, balli per grandi e piccini, gelato gratis per i bambini; sempre il 7 settembre al centro anziani Baracche verdi degustazioni e corteo per le strade del quartiere; laboratori di rificolone per bambini alla Bibliotecanova il 3 e 5 settembre; Rificolona sui pattina a villa Vogel dalle 17.30 del 7 settembre; balli al Boschetto (7 settembre dalle 21) e corteo a Legnaia presso il circolo di Sant’Angelo dalle 21.

Festa diffusa anche nel Quartiere 5: laboratori e sfilata di rificolone al giardino delle Medaglie d’oro e in via Baracca il 7 settembre dal pomeriggio; idem in via Carlo del Prete e via Maddalena; al giardino dell’Orticoltura la festa è la costruzione delle rificolone ecologiche con materiali riciclati con laboratori pomeridiani; musica dalle 21 alle chiese di San Biagio a Petriolo e a Santa Maria a Peretola; festa anche presso l’Atletica castello con sfilata e animazione (dalle 21). Appendice della festa il 12 settembre presso la Parrocchia di Santa Maria a Novoli dalle 20.30, con sfilata delle rificolone.

Fonte: Comune di Firenze

Tutte le notizie di Firenze