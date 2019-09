Volontariato, associazionismo, sport: a Castelfiorentino è 'Festa Insieme'

Un’immagine che dice tutto. E che interpreta nel modo migliore lo spirito di “Festa Insieme”, l’appuntamento di fine estate dedicato allo sport, al volontariato, all’agricoltura e all’associazionismo, che si svolgerà domenica 8 settembre all’interno dell’area parco di viale Roosevelt. Organizzata dalla Polisportiva I’Giglio, dalla Pro Loco, dall’AVIS e dall’”Associazione Agricoltori Castelfiorentino” (con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino) “Festa Insieme” è giunta alla quarta edizione e si presenta anche quest’anno con un programma ricco e diversificato, alternando la promozione della pratica sportiva alle iniziative dedicate alla prevenzione, alla solidarietà e alla riscoperta di antichi mestieri.

Location naturale della festa, come dicevamo, l’area parco di viale Roosevelt, dove saranno allestiti gli stand delle associazioni con numerose attività ed eventi per tutte le età. La Polisportiva I’Giglio organizzerà alcune esibizioni e la possibilità di provare alcune discipline sportive come atletica leggera, arti marziali, kickboxing, boxe, tiro alla fune, trekking, calcetto femminile, ginnastica artistica, podismo, tennis e River trophy. I bambini riceveranno all’ingresso un volantino con un percorso da seguire e a chi lo completerà la Polisportiva regalerà un gadget a ricordo dell’evento. L’Associazione Agricoltori darà vita a una vera e propria “Festa sull’aia” con dimostrazione di antichi mestieri (cestaio, battitura con il correggiato) la rievocazione dei lavori di campagna con i bambini (pigiatura dell’uva, pressatura con strettoio manuale, ecc..O) e dei giochi di una volta (lancio delle trottole, salto con la corda).

All'interno dei locali della scuola Roosevelt si svolgerà la mostra dell'associazione “Sei di Castelfiorentino se..” curata da Alessandro Verdiani, dedicata alla storia di Castelfiorentino, alle sue memorie. In quell’occasione sarà presentato anche l’Almanacco di Castelfiorentino, che ripercorre per ogni giorno dell’anno una “piccola storia” o una ricorrenza significativa della Comunità. Sarà inoltre presente l’Avis Castelfiorentino con la "Festa del donatore", che distribuirà palloncini per tutti.

Da sottolineare, infine, le iniziative di prevenzione e soccorso: “preveniamo insieme”, a cura della Protezione civile (Prociv Arci), suggerimenti e consigli su come comportarsi in caso di emergenza, e quella della Misericordia di Castelfiorentino che effettuerà una simulazione di soccorso su incidente stradale e su arresto cardio-resporatorio con utilizzo di dispositivi DAE (Defibrillatori Semiautomatici Esterni). Per i più golosi, non mancherà naturalmente l’area ristoro con tante prelibatezze, dolci e salate.

“Festa Insieme” - sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – è un evento interamente dedicato alle principali associazioni che operano nella nostra comunità al servizio dello sport, della prevenzione, della solidarietà e del volontariato. Un patrimonio di relazioni e di attività che rappresentano un motivo di orgoglio per il nostro territorio e un solido, punto di riferimento per le nuove generazioni, le quali traggono dalla disciplina sportiva e da altre iniziative a beneficio della comunità nuove opportunità di socializzazione. Festa insieme è inoltre riscoperta delle nostre tradizioni, a partire dagli antichi mestieri, e della nostra memoria, dove riposano le radici della nostra identità. Insomma, una festa per tutti i castellani”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

Tutte le notizie di Castelfiorentino