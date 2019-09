La pioggia non ferma la Festa Medievale e il Bravio a Staffoli

La pioggia ha modificato solo temporaneamente il programma della Festa Medievale a Staffoli, che si è conclusa, tutto sommato, con un discreto successo di pubblico. Le presenze hanno risentito del fortunale che si è abbattuto sulla Zona del Cuoio verso le 17 di ieri, domenica 1 settembre. Per fortuna di Staffoli e dei suoi abitanti non ci sono stati danni a persone, ma il temporale ha fatto cadere un albero al Parco della Rimembranza e ha rovinato il mercatino medievale lungo via Livornese.

La Festa Medievale è comunque andata avanti, nonostante il copione sia stato modificato per via del maltempo. Il corteo storico ha sfilato lungo le vie del paese, portando Staffoli nel 774, in epoca carolingia. Proprio Carlo Magno ha fatto la sua apparizione lungo la via Longobardorum. Poi è stato tempo di sedersi alle taverne e alla grande cena in centro, mentre in piazza si tenevano spettacoli.

Il gran finale è stato coi fuochi d'artificio dopo cena, quando si è svolta la finale della novità assoluta: il Bravio. Cinque corti staffolesi si sono sfidate al tiro con l'arco e, nella finalissima in notturna, a trionfare è stata la corte dei Pieraccioni. Appuntamento alla prossima edizione.

Soddisfatta anche Giulia Deidda. Il sindaco di Santa Croce sull'Arno ha presenziato alla festa nella frazione e ha scritto su Facebook: "Grandi e piccini hanno avuto l’opportunità di immergersi nella storia, divertirsi con giullari di corte, falconieri, spettacoli con il fuoco e tanti altri intrattenimenti, e gustare del buon cibo al banchetto medievale e alle taverne dei commercianti. Bravi gli organizzatori e grazie ai volontari. Questa festa è davvero unica per la nostra comunità".

