Coinvolta anche una 17enne per un incidente tra una vettura e una minicar. avvenuto in via Limitese sp106 a Capraia Fiorentina (Capraia e Limite). Sono due i feriti in uno scontro avvenuto poco prima delle 11. Sul posto un'automedica e due ambulanze della Misericordia di Empoli, di Montelupo e delle Pubbliche assistenze di Empoli. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco del Terrafino per mettere in sicurezza l'area.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

