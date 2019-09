Camion in avaria nel cantiere tra Montelupo e Ginestra: code fino a 5 km

Ritardi e code in Fi-Pi-Li in questo lunedì 2 settembre, dove molti lavoratori hanno terminato le ferie. Stavolta non si è trattato di un incidente ma di un camion del cantiere tra le uscite di Montelupo e Ginestra ad essere andato in avaria, causando il blocco del traffico intorno alle 8.30 di questa mattina. Il Cciss (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) ha segnalato ben 5 km di coda, che sono andati scemando quando il problema è stato risolto.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino