La Liberazione, documentario per le celebrazioni di Carmignano

Sono passati 75 anni esatti dalla liberazione di Carmignano dall'occupazione nazifascista. Il Comune di Carmignano per la prima volta quest'anno ha deciso di festeggiare ufficialmente la Liberazione, avvenuta il 3 settembre del 1944, con la proiezione di un film documentario dal titolo "La Liberazione". L'appuntamento è per domani, martedì 3 settembre, alle 21 nell'auditorium dello Spazio Giovani di Comeana (piazza C. Battisti 17).

L'ingresso è gratuito, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“Per il primo anno festeggiamo la liberazione di Carmignano – ha dichiarato il Sindaco Edoardo Prestanti - con la proiezione di un documento storico di rara importanza, frutto di un attento e meticoloso lavoro portato avanti da un’associazione del territorio, che rappresenta in modo tangibile l’importanza di un popolo nel tenere viva la memoria dei fatti storici accaduti”.

In Toscana la Resistenza segnò profondamente il senso di appartenenza fra cittadini e forme di autogoverno democratico dopo la dittatura fascista, gli anni della guerra e l'invasione nazista. Il giorno della Liberazione è rimasto una data fondamentale per tante città e paesi, per la storia e l'identità delle comunità locali. Dopo il docufilm sul bombardamento di Comeana del 17 gennaio ’44, realizzato nel 2016, l’Associazione Frammenti di Memoria torna, infatti, ora con un nuovo importante documentario sulla Liberazione del Comune di Carmignano avvenuta appunto il 3 settembre del 1944.

Il film, della durata di 80 minuti e diretto da Giampaolo Matulli, è stato realizzato anche grazie alla collaborazione con la Casa Accoglienza Anziani di Comeana, che ha finanziato i lavori di ricerca. Un'accuratissima indagine basata su documenti storici provenienti da fonti internazionali e su testimonianze di chi ha vissuto direttamente i giorni della Liberazione del territorio comunale di Carmignano. L'iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Carmignano.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

