Tra le piante dell'orto spunta la marijuana: denunciato

È stato denunciato a piede libero l'agricoltore con precedenti penali che nell’orto adiacente la propria abitazione di campagna, oltre alle classiche verdure, curava quattro piante di “marijuana”. Lo stupefacente lavorato avrebbe potuto essere venduto in un secondo momento. I carabinieri della Stazione di Levane (Montevarchi) sono riusciti a scovare la coltivazione abusiva che sorgeva in quel terreno ed a risalire al proprietario del terreno. I militari hanno poi proceduto al sequestro delle quattro piante e di tutte le infiorescenze per la successiva distruzione, e hanno denunciato in stato di libertà l’operaio agricolo.

