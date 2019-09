L'Empoli in Serie A? Per il 58% dei lettori è possibile. I risultati del sondaggio di gonews.it

C'è fiducia tra i lettori di gonews.it sulla possibilità che l'Empoli possa tornare in Serie A. Per il 58,68% dei votanti gli azzurri conquisteranno la promozione, mentre per il 41,32% non ce la faranno. I votanti sono stati 242. Uno scarto importante, ma non amplissimo, che dimostra comunque che tra l'Empoli e la promozione possono nascondersi tante insidie. Intanto, dopo il successo sulla Juve Stabia, gli azzurri hanno pareggiato 1-1 contro il Chievo. Il campionato è alle battute iniziali, i tifosi ci credono.

