Maltempo Firenze, forte temporale causa disagi: 90 interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo si è abbattuto su Firenze, come preventivato, e il forte temporale di questo pomeriggio, lunedì 2 settembre, ha causato diversi disagi. Le zone più colpite, secondo quanto specificato dai vigili del fuoco di Firenze, sono quelle di via Pisana, via Galliano, viale Toselli e dell'Isolotto, prevalentemente per prosciugamenti e danni dovuti all'acqua. Al momento sono circa 90 le richieste di intervento da evadere per i pompieri.

C hiuso temporaneamente il sottopasso di piazza Paolo Uccello

La chiusura temporanea del sottopasso di piazza Paolo Uccello, alcune strade momentaneamente allagate, nessun incidente e due rami caduti senza danni. Sono queste le conseguenze del forte temporale che poco dopo le 15 si è abbattuto sulla città. Le zone maggiormente interessate sono state quelle del Quartiere 4 (Isolotto, via Pisana, via Baccio da Montelupo e piazza Paolo Uccello con chiusura momentanea del transito nel sottopasso) e del Quartiere 1 (zona viale Belfiore-piazzale Porta a Prato, via Toselli, piazza Puccini). Alla centrale operativa della Protezione civile sono arrivate due segnalazioni di criticità in zona Belfiore-Guido Monaco e via delle Carra per allagamenti: su entrambe le segnalazioni sono subito partiti gli interventi del Global Service. Si registrano due rami caduti, senza danni. “Insieme alla sala operativa della Protezione civile – ha detto la vicesindaca e assessora alla protezione civile Cristina Giachi - stiamo monitorando l’evolversi delle condizioni meteo e terremo informati i fiorentini”. L’allerta codice giallo (in corso dalle 13 di oggi) per temporali forti e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” (che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle) proseguirà fino alle 21.

