Maltempo, nubifragio nel Valdarno: disagi e sottopassi allagati

Un nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio nel Valdarno superiore, causando disagi in provincia di Arezzo.

A Montevarchi è stato chiuso il sottopasso che porta all'ospedale, in cui un'auto peraltro è rimasta bloccata, e temporaneamente quello di via Maestri del Lavoro. Chiusi anche il sottopasso di piazza Garibaldi che collega il centro con la frazione di Pestello e il sottopasso della stazione ferroviaria, impraticabile.

Ferrovie dello Stato ha aggirato il problema facendo partire e arrivare i treni in transito dal binario 1 così da evitare alle persone di dover transitare per il sottopasso. La scelta di far partire e arrivare i treni sullo stesso binario ha però causato alcuni ritardi alla circolazione ferroviaria dei convogli regionali e la cancellazione di due treni tra Montevarchi e San Giovanni Valdarno.

Due alberi sono caduti in via Filzi e nella frazione di Mercatale Valdarno, causando difficoltà alla circolazione tanto che la provinciale è stata chiusa all'altezza del bivio per Rendola. Allagamenti in via Marzia e via Roma. Protezione civile e vigili del fuoco sono al lavoro per rispondere alle richieste di interventi.

