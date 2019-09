Maltrattamenti in famiglia, dopo il carcere sarà espulso dall'Italia

Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri di Bibbiena hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino rumeno di 47 anni, residente in Casentino, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’uomo nel 2016 aveva maltrattato e vessato per lungo tempo la moglie, connazionale di 38 anni, la quale, all’epoca lo aveva denunciato per una serie di episodi avvenuti anche nei confronti dei figli minori.

All'epca l’uomo era stato arrestato e trattenuto in carcere per un periodo di sei mesi; al termine dei diversi procedimenti penali a suo carico è stato emesso un provvedimento di cumulo pena per cui lo stesso dovrà scontare un ulteriore anno e 4 mesi di carcerazione. Inoltre risulta che lo stesso sia destinatario di un ordine di espulsione dal territorio nazionale italiano, che verrà eseguito una volta scontata la pena detentiva, presso il carcere di Arezzo .

Tutte le notizie di Bibbiena