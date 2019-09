Medaglia d'argento per Ginevra Taddeucci ai Giochi del Mediterraneo

Altra medaglia conquistata da Ginevra Taddeucci, portacolori del T.N.T. Empoli, in una manifestazione di fondo internazionale durante la stagione appena archiviata. La ventiduenne nuotatrice fiorentina ha ottenuto quella d’argento nella prova dei 5 km alla seconda edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, dove le gare si svolgono o in acqua o sulla sabbia, nella città greca di Patrasso. L’allieva del dt e presidente della società con sede al parco di Serravalle, Giovanni Pistelli, ha quindi completato con una piazza d’onore la sua annata ricca di soddisfazioni, in una rassegna alla quale hanno partecipato atleti di 26 nazioni dell’area mediterranea. La competizione femminile sui 5000 metri in acque libere è stata contraddistinta dal dominio delle tre italiane iscritte, salite tutte sul podio. Staccate poco prima del finale le due portoghesi rimaste a lungo nella loro scia, le azzurre si sono poi giocate la vittoria nelle ultime bracciate. Al fotofinish l’ha spuntata Silvia Ceccarella, diciannovenne tesserata per il Circolo Canottieri Aniene, su Taddeucci e Sofie Callo, diciottenne della Rari Nantes Spezia.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

