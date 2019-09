Una Mobike tra i rami di un albero a Firenze, vandalismo o creatività?

La fine delle vacanze estive e il rientro in città spesso sono motivo di malinconia e tristezza. In alcuni casi di vera e propria frustrazione per il ritorno al tran-tran quotidiano. Chissà se è questo il motivo per cui ignoti si sono divertiti a far finire il percorso di una bici su di un albero anziché sulla pista ciclabile. Un caso come tanti, che potrebbe rientrare nei numerosi episodi di vandalismo che si registrano nelle grandi città. Oppure si tratta di una reinterpretazione delle regole, che per quanto creativa, arreca disagio: e per questo fa parlare di sé.

È successo nel quartiere Isolotto di Firenze dove una bici Mobike, l'azienda che si occupa di bike sharing a Firenze, è stata immortalata da una passante che l'ha notata tra i rami di un albero. La foto è finita sui social. Una delle peculiarità di Mobike è la libertà di scelta in merito al parcheggio. Nel 2017, quando la bike sharing è approdata a Firenze, non vigevano regole ferree su come e dove lasciare la bici. Ma poi un regolamento è stato introdotto nel 2018, proprio a causa di parcheggi che si possono definire fantasiosi. Da allora la bici, che non va posizionata nelle rastrelliere come accade per altre aziende di bike sharing, può essere parcheggiata in zone individuate sulla App o accanto a punti di riferimento esistenti su strade, come alberi o lampioni. In questo caso l'albero come punto di riferimento è stato preso troppo alla lettera.

Forse è la due ruote arancione ad attirare su di sé l'attenzione di determinati soggetti che ne fanno oggetto di scherzi o di atti di vandalismo sin dalla sua entrata in scena in città. Appena tre giorni fa è stato 'svelato' l'arrivo di una bici elettrica della stessa azienda, e a farlo è stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella. In questi due anni di 'servizio' a Firenze, in cui la due ruote è stata migliorata in base alle esigenze degli utenti, si sono viste diverse bici dal profilo argento e arancione nei torrenti Mugnone e Terzolle, e addirittura nel fiume Arno. A molte sono stati asportati i sellini. Altre sono state letteralmente fatte a pezzi. Piccoli episodi di inciviltà, anche in termini numerici, ma che possono essere contrastati.

Sul sito dell'azienda è prevista la possibilità di "segnalare errori di parcheggio" ricompensando l'utente che fa la segnalazione. Se notate una Mobike parcheggiata in modo illegale o malamente, siete pregati di inviarci un commento. Come si fa: Per effettuare una segnalazione, potete cliccare sull'icona "!" nell'angolo in basso a destra, cliccare su "parcheggio errato" e inviare il vostro commento! Ricordatevi di inserire il numero di bicicletta nel vostro commento.



Forse sarà difficile segnalare correttamente il numero di questa bici persa nell'abbraccio di un albero, ma siamo fiduciosi di rivederla presto in pista.

