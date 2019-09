Morti bianche, MCL Toscana: "Regione e Asl fanno la loro parte?"

L'ultimo in ordine di tempo in un mese di agosto drammatico che ha visto a livello nazionale venti morti sul lavoro è il dramma di un bracciante napoletano che raccoglieva cocomeri a nero e che potrebbe essere deceduto a causa del caldo e della stanchezza. In giorni nei quali l'attenzione si accentra sul totoministri e sull'enigma se ci saranno uno, due o nessun vice premier, la notizia non ha trovato grande attenzione. Ma già i dati dell'Inail relativi ai primi sette mesi (quindi agosto escluso) segnalano un aumento delle morti sul lavoro pari al 2 per cento. Un altro dato preoccupante è quello relativo alle malattie professionali, con un incremento del 2,7 per cento delle patologie denunciate.

Non consola certo che in Toscana i morti (21 fino ai primi giorni di agosto) siano leggermente inferiori al 2018. Sono comunque 21 storie di dolore, di sofferenze per chi ha perso la vita e per le famiglie .

C'è da chiedersi se di fronte a questa purtroppo cronica emergenza il nuovo governo e le forze politiche che lo sosterranno intendono non solo prestare la necessaria attenzione, ma prendere impegni precisi e rispettarli. E questo vale anche per il Parlamento, per le Regioni, per le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, soprattutto, dei datori di lavoro. Serve una mobilitazione vera e diffusa perché non si può morire di lavoro.

Come Movimento Cristiano Lavoratori della Toscana chiediamo che ognuno faccia davvero la sua parte così come chiediamo maggiori e più' diffusi controlli, un contrasto ben più forte al lavoro nero, una politica efficace per la prevenzione con i necessari finanziamenti (che invece in questi anni sarebbero stati tagliati). che chiama in causa anche il ruolo e la capacità delle Asl. Le regole ci sono ma vanno fatte rispettare e da tutti. Il tema della sicurezza sul lavoro rappresenterà anche una delle priorità nell'impegno e nell'azione del Mcl regionale sin dalle prossime settimane.

La Presidenza Regionale del Mcl della Toscana

Tutte le notizie di Toscana