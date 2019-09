Piano Novecento, secondo concerto con Pietro Rigacci

Ritornano gli appuntamenti con la musica al Museo Novecento. Il mese di settembre comincia con il secondo dei tre concerti di Piano Novecento, ciclo a cura di Riccardo Sandiford, dedicato al principe degli strumenti musicali, il pianoforte. Il 5 settembre alle 21 sarà Pietro Rigacci ad esibirsi, in un repertorio che va da Aleksandr Skrjabin a Sergej Prokof'ev.

Dai tempi delle tastiere a pizzico, fino al moderno meccanismo percussivo sempre maggiormente in grado di sostenere enormi masse sonore, non esiste musicista, o quasi, che non si sia cimentato in opere pianistiche, o comunque non lo abbia utilizzato come mezzo per comporre. E così, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin e tanti altri eccezionali uomini hanno costantemente trovato, anche attraverso quella magica e comoda tastiera, nuove vie sonore e nuovi codici estetici.

“Se dovessimo indicare il secolo più innovativo e diversificato, dal punto di vista stilistico, ci verrebbe in mente in primis proprio il Novecento - spiega Riccardo Sandiford - soprattutto per le connessioni teoriche e filosofiche che stanno a monte ad ogni nuova "scuola" artistica. Difficile trovare una scelta inconsapevole; difficile trovare un musicista non coinvolto dalle correnti e mode del momento; difficile emergere isolandosi dagli altri intellettuali. Molto di tutto ciò, comincia probabilmente prima ed in ambito impressionista, dove gli artisti di varie discipline si incontrano, si confrontano e si scambiano idee, e sembrano, spesso, inseguirsi".

Il programma

Giovedì 5 Settembre ore 21.00 - Pietro Rigacci pianoforte

Aleksandr Skrjabin (1872-1915)

2 Poémes op.63

1.Masque 2.Etrangete

3 Studi op.65

Allegro fantastico

Allegretto

Molto vivace

Sonata n.10 op.70

Moderato-Allegro-Puissant,radieux-Allegro-Più vivo-Presto

Sergej Prokof’ev (1891-1953)

Sonata n.8 op.84

Andante dolce.Allegro

Andante sognando

Vivace

Fonte: Museo Novecento di Firenze

Tutte le notizie di Firenze