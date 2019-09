Pusher scappa, arrestato a Sesto. Cliente rischia di investire poliziotto

Nei giorni scorsi, a Sesto Fiorentino (FI), la Polizia di Stato ha arrestato una coppia di cittadini nigeriani - 21 anni lui e 24 lei - sorpresi a spacciare eroina tra via del Trebbio e via Cairoli, nei pressi della Stazione ferroviaria.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sesto F.no erano appostati in zona e stavano effettuando proprio un mirato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti quando, insospettiti, hanno deciso di seguire i due cittadini nigeriani.

I loro sospetti hanno trovato subito conferma, ritrovandosi di fronte ad una compravendita di droga tra i pusher e un automobilista.

I poliziotti sono subito intervenuti bloccando i due cittadini nigeriani ma l’acquirente, a bordo dell’auto, ha ingranato la marcia ed è partito a razzo ignorando completamente l’ALT POLIZIA.

Durante questa sua azione concitata l’uomo - un 31enne di origini abruzzesi - ha quasi rischiato di investire l’agente che stava procedendo al controllo e che è riuscito a mettersi in sicurezza con un balzo.

Il fuggitivo è stato rintracciato poco dopo: oltre ad essere stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti è finito nei guai in quanto dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda invece i due cittadini nigeriani finiti in manette, la polizia ha sequestrato la dose di eroina spacciata e ben cinque telefoni cellulari custoditi dalla 24enne, uno dei quali (sulla base dei primi riscontri) sarebbe stato utilizzato proprio per dare l’appuntamento all’automobilista denunciato.

