Riapre il Museo Zeffirelli, a ottobre gli appuntamenti con Archivio mai visto

Domani, martedì 3 settembre riapre il Museo Zeffirelli e con esso riprendono la normale attività tutti gli uffici della Fondazione intitolata al Maestro – che ha sede a Palazzo San Firenze, nell’omonima piazza fiorentina – compresi l’Archivio e la Biblioteca. Dopo la pausa estiva, il Museo Zeffirelli torna con il consueto orario dalle 10 alle 18, tutti i giorni escluso il lunedì.

Con questo mese di settembre riprende l’attività didattica e le altre iniziative dedicate ai visitatori che hanno scandito l’ultimo anno: dal 28 settembre torneranno le visite guidate gratuite previste al mattino dell’ultimo sabato del mese, mentre da ottobre riprenderanno gli appuntamenti mensili con “Archivio mai visto” – visite a tema prima in museo poi in biblioteca dove saranno mostrati documenti inediti dell’archivio personale del Maestro – che nella parte finale del 2019 avranno per tema Amleto (in ottobre), l’alluvione di Firenze del 1966 (in novembre) e Zeffirelli e l’America (in dicembre).

Da segnalare che ogni appuntamento con l’“Archivio mai visto” sarà replicato in inglese la settimana successiva, con personale linguamadre.

Tra le novità d’autunno, nell’ambito dei programmi 2019-2020 della Fondazione Zeffirelli, sono previste le domeniche dedicate ai bambini, alcuni concerti (il primo è già in programma domenica 8 settembre alle ore 11.30 nella Sala della Musica) e un ciclo di conferenze incentrate sulla variegata attività del Maestro.

Da segnalare, infine, che sono state di recente aggiornate le voci Fondazione Franco Zeffirelli e Museo Zeffirelli sulle pagine web dell’enciclopedia libera on line Wikipedia.

Fonte: Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo - Fondazione Franco Zeffirelli onlus