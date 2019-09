Ricco cartellone della stagione 2019/2020 per il Teatro del Cestello

Dalla grande prosa al musical d’autore, il Teatro di Cestello lancia una nuova stagione ricca di ospitalità e produzioni stabili, dove alcuni tra i più rappresentativi Maestri del teatro italiano dialogano con le nuove generazioni di artisti, di autori e produttori. Un cartellone veramente sorprende dove si incontrano tra gli altri senatori del calibro di Giuseppe Pambieri, in scena a fine marzo con “Centomila, uno, nessuno”, spettacolo sulla vita e le opere di Luigi Pirandello, Paola Tiziana Cruciani e Pietro Longhi, nella commedia di Nino Manfredi “Gente di facili Costumi” (16-17 novembre) e ancora Barbara de Rossi e Francesco Branchetti in “Un grande grido d’amore” (29 febbraio – 1 marzo), Giorgia Trasselli con Simone Marzola in “Analisi illogica”, testo e regia di Marco Predieri (19 marzo).

Ad aprire la stagione il 19 e 20 ottobre sarà Francesca Nunzi, con il nuovo spettacolo “Le Deecadute – la caduta delle Dee”. E tra le sorprese ecco anche alcuni tra i volti del momento del cinema e della tv italiani, Ciro Esposito nella commedia “Sotto lo stesso tetto” con Ivan Boragine e Salvatore Catanese (22 novembre) e il bel tenebroso Francesco Montanari, dal Libanese di Romanzo Criminale alla serie tv “I Medici”, sarà dal vivo al Cestello il 9 gennaio in coppia con Alessandro Bardani in “La più meglio Gioventù”.

Torna la calda voce di Donatella Alamprese, diva internazionale del tango, con “Tangosolo” a ottobre e “Alisei, venti di libertà” ad aprile. Nella sua sua terza edizione è confermato il Mindie, il Festival del Musical Off, che dal 6 all’8 dicembre sarà inaugurato da “Balocchi e Carbone” spettacolo natalizio in una rinnovata edizione del trio vocale “Le signorine”. Il 18 e 19 gennaio arriva “L’Ascensore”, musical thriller diretto da Matteo Borghi con Luca Giacomelli Ferrarini, Danilo Brugia ed Elena Mancuso.

A inizio febbraio ecco “I Tre porcellini” con Gioacchino Inzirillo ed Elena Nieri, quindi a marzo “In 2 sotto a na’ finestra” con la coppia Andrea Perrozzi e Alessandro Salvatori mentre il 24 aprile debutta “Flop - il musical” con Simone Marzola, Beatrice Baldaccini e la regia di Riccardo Giannini. Le produzioni del Cenacolo dei Giovani vedranno in scena il primo e il secondo capitolo della “Trilogia della Villeggiatura” di Goldoni, rispettivamente a novembre e a maggio, per la regia di Marcello Ancillotti, che a febbraio dirige anche la commedia di Paolieri “Gli Antidiluviani” . Marco Predieri sarà regista e protagonista a dicembre di “Tredici a tavola” e ad aprile dirigerà “Meetic – l’amore ai tempi del web” di e con Bruno Maresca, con Patrizia Ficini. Maresca sarà anche regista e protagonista per fine anno di “Miseria e nobiltà” di Scarpetta.

Al via la campagna abbonamenti da mercoledì 4 settembre. Dodici spettacoli a scelta da 162 a 180 euro, sei spettacoli a scelta da 96 a 84 euro. Info e stagione completa su www.teatrocestello.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze