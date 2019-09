San Regolo vince il Palio a La Serra

La contrada di San Regolo ha vinto il 40° Palio, la corsa a staffetta con i sacchi, il più antico palio del comprensorio.

La contrada di San Regolo, ha prevalso su quelle di Palagio, Pieve e Mulinaccio, classificatesi nell'ordine.

Nella frazione di La Serra, nel Comune di San Miniato, si è svolta la tradizionale battitura del grano, con macchine d'epoca, che ha richiamato un notevole afflusso di pubblico, oltre alla gradita ed apprezzata presenza degli sbandieratori di San Lazzaro.

Ci sono stati spettacoli di Magia per i bambini, con il Mago Pallonio, giochi per i ragazzi come la tradizionale caccia al tesoro, e la musica sull'Aia con Stefano e Ivano, che sono stati molto apprezzati dal pubblico presente.

Per quanto riguarda il programma religioso,

Venerdì 30 Agosto Festa di San Regolo, è stato celebrato il S. Rosario con la processione a piedi fino a Bucciano.

Domenica 1 Settembre è stata celebrata la S. Messa Solenne in suffragio dei Benefattori e la sera c'è stata la tradizionale Processione della Madonna Regina della Pace per le vie del Paese, con la presenza della filarmonica "Giuseppe Verdi" di Castelfiorentino.

Una festa ben riuscita nonostante qualche avversità atmosferica.

