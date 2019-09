Due giorni di saldi a Castelfiorentino con 'Lo Sbaracco'

Due giorni di mega-saldi anche “by night”, accompagnati da degustazione di lampredotto, porchetta e altre prelibatezze locali. Venerdì 6 e sabato 7 settembre torna “Lo Sbaracco”, evento di fine stagione promosso dall’Associazione CCN “Tre Piazze”, durante il quale i commercianti assumeranno la veste insolita di ambulanti grazie all’allestimento di decine di banchi di fronte ai loro negozi, con tanti articoli di marca e di qualità a prezzi di “saldo-extra”. In pratica, un piccolo bazar all’aperto, dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, confezionare anzitempo un regalo, scovare articoli impensati.

Ma non solo: a partire da venerdì pomeriggio, in Piazza Cavour, sarà allestito uno stand dove si potrà consumare a merenda oppure a cena della gustosa porchetta, panini al lampredotto e con salumi vari, il tutto all'insegna della tipicità locale. Lo stand sarà in funzione anche il sabato, a partire dall’ora di pranzo, fino alla cena e anche nelle ore successive.

“Lo Sbaracco” proseguirà anche dopocena, venerdì e sabato, con un orario “by night” fino alle ore 24.00. In questi due giorni la manifestazione si fonderà peraltro con la Festa dell’AVIS, che presenta due appuntamenti: venerdì sera (piazza gramsci) è in programma “Tragedia in due battute”, una commedia comica a cura della Compagnia teatrale Gat, tratta dal libro di Achille Campanile; sabato pomeriggio la mitica festa della “Rificolona”. Il ritrovo è fissato alle 17.30 in Piazza Gramsci con i laboratori di costruzione delle rificolone, in collaborazione con La Futura, la Prociv e l’AVIS. In serata è prevista la sfilata di tutte le rificolone con partenza dalla Chiesa di San Francesco e arrivo in Piazza Gramsci, con accompagnamento musicale della Filarmonica “G. Verdi”.

“Lo Sbaracco” è organizzato dall’associazione del Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti e il Comune di Castelfiorentin

Fonte: Comune di Castelfiorentino

