A Scandicci torna la festa della Rificolona

Si festeggia la Rificolona sabato 7 settembre, a Scandicci nei giardini di via Caboto e nelle vie del centro a partire dalle 17, e a Badia a Settimo in piazza Vittorio Veneto dalle 18,30. Questo il programma della festa della Rificolona di Scandicci (dove saranno presenti stand enogastronomici, per le rificolone e per le cerbottane), organizzata dall’associazione San Zanobi con il patrocinio del Comune di Scandicci: alle 17 ai giardini di via Caboto animazione per bambini, a seguire alle 18,30 esibizione di balli e danze a cura di New Happy Dance Scandicci; sempre nello stesso luogo alle 19,30 esibizione del Circo En Piste, mentre alle 20,30 è in programma la sfilata delle rificolone per le vie cittadine con la partecipazione della Filarmonica Bellini; alle 21,30 ai giardini di via Caboto animazione per bambini. La rificolona di Badia a Settimo è organizzata dalla Proloco Piana di Settimo e da Humanitas Scandicci con il patrocinio del Comune di Scandicci; in programma alle 18,30 l'apericena con musica dal vivo, alle 21 la sfilata per le vie del paese e alle 21,30 l'animazione per bambini.

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

