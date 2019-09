Tentato furto alla filiale ChiantiBanca di Cerbaia

La scorsa notte dei ladri (pare cinque) hanno tentato di forzare la cassaforte della filiale di ChiantiBanca a Cerbaia (San Casciano in Val di Pesa). Il fatto è avvenuto la scorsa notte. I malviventi per entrare hanno forzato la porta d'ingresso laterale, riservata ai disabili. L'allarme li ha messi in fuga dopo essere riusciti a sradicare la cassaforte da terra, prima di caricarla su un furgoncino. Anche alcuni residenti oltre all'allarme hanno messo in fuga gli uomini. Le telecamere della banca li hanno ripresi. Il materiale è finito nelle mani dei carabinieri, che indagano sul colpo.

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa