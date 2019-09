Tolti i link pornografici dal sito Pistoia17

Il senatore della Lega Manuel Vescovi aveva denunciato che il Sito di Pistoia, creato per 'Pistoia capitale italiana della cultura 2017', era pieno di link a siti porno.

Il Comune di Pistoia si è attivato e il sito 'Pistoia17.it' è stato rapidamente svuotato di contenuti e link a siti pornografici. Manuel Vescovi si era impegnato a voler comprare il sito dalla società tedesca cui venne affidata a suo tempo realizzazione e gestione. Inoltre, attraverso il proprio ufficio legale, il Comune di Pistoia ha formalmente segnalato la vicenda alla questura.

I tempi per arrivare a una conclusione della vicenda e rientrare in possesso del dominio saranno un po' più lunghi del previsto proprio per il coinvolgimento di una società non italiana, che richiede qualche passaggio in più.

