Torneo di Vinovo U15 nel ricordo di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca

Una giornata speciale quella di ieri domenica 1 settembre, dove nel centro sportivo della Juventus si è giocata la 13esima edizione del Torneo Ale & Ricky sempre nel cuore, organizzato a Vinovo dalla Juventus in memoria dei suoi due giovani calciatori Riccardo Neri ed Alessio Ferramosca tragicamente scomparsi a soli diciassette anni durante un allenamento.

Con la Juventus di Mister Grabbi, i ragazzi del Torino e del Genoa nel girone delle squadre professioniste. Nel girone dei dilettanti presente invece il Castelfiorentino, il Chisola e il Fossano.

Vince il Torino il torneo dedicato ad Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, battendo in finale il Chisola.

A margine della premiazione del torneo, alla presenza delle famiglie Neri e Ferramosca e di una rappresentanza della Dirigenza della Juventus, riconoscimenti annuali per alcuni giovani bianconeri, indicati dalla società come i più meritevoli in riferimento alla passata stagione, il cosidetto premio Top Player.

A Radu Dragusin il premio della categoria Allievi, a Luis Hasa va quello per la categoria Giovanissimi. A Valdes Ngana il premio per la categoria Esordienti, ad Alessandro Mosso il premio per la categoria Pulcini.

