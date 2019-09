Torrino d'Oro, targa speciale per il maestro artigiano Andrea Calistri

Sapaf Atelier 1954 sarà ospite della tradizionale serata “San Frediano a cena”. Il prossimo 5 settembre Andrea Calistri, Maestro Artigiano titolare di Sapaf Atelier 1954, sarà in piazza Cestello dove, nell’ambito della 19ª edizione del Torrino d’Oro, riceverà una targa speciale in occasione dei 65 anni di attività dell’azienda di pelletteria. Una realtà nata nel 1954 in Oltrarno grazie all’iniziativa dei suoi genitori, Silvano e Valdivia Calistri.

La prima sede dell’azienda infatti è in via del Baluardo al Bobolino: è quindi nell’Oltrarno fiorentino, da sempre fucina di eccellenze artigiane, che affonda le radici un’attività fatta di piccoli e grandi sogni che già nel 1955, poco prima del boom economico degli anni’60, inizia ad esportare negli Stati Uniti i suoi modelli unici, piccoli gioielli di artigianato dipinti a mano da Valdivia e decorati a foglia oro da Silvano.

La premiazione si terrà nel corso della tradizionale serata a scopo benefico durante la quale verranno consegnati i Torrini d’oro a personaggi di spicco della cultura, dello spettacolo, dei mestieri e dello sport fiorentini o legati a Firenze. Ogni anno, viene assegnata anche una serie di riconoscimenti speciali: quest’anno è stato deciso di dedicare una targa anche a Sapaf Atelier 1954, che da 65 anni tiene alto nel mondo il nome del saper fare artigiano fiorentino.

Oggi l’azienda ha sede a Scandicci, nel più importante distretto pellettiero d’Europa, dove prosegue nella sua attività di produzione d’eccellenza. A guidarla c’è Andrea Calistri insieme alla moglie Luciana e ai figli Leonardo e Niccolò, terza generazione impegnata nel portare avanti l’attività di famiglia che si distingue per la creazione artigianale di borse e accessori in pelle: oggetti unici, simbolo del vero made in Florence.

