Traffico illecito d'oro, sequestrati beni per 25 milioni

La guardia di finanza ha confiscato beni per oltre venticinque milioni di euro. Il tutto è avvenuto nell'ambito dell'operazione Fort Knox, avvenuta a Arezzo nei primi mesi del 2019. Nel mirino delle fiamme gialle un traffico illecito di oro e metalli preziosi: l'organizzazione criminale, composta da operatori del settore orafo, reperiva grandi quantità di oro, pagato sempre a nero e in contanti, destinato al mercato esterno e in particolare alla Svizzera, dopo fusione e trattamento del metallo. Quarantaquattro persone sono state condannate e hanno patteggiato, sedici si avvarranno del rito abbreviato e sette saranno rinviate e giudizio.

