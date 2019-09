Trovata morta nel bagno del supermercato, indagine interna e 'no comment'

È stata avviata un'indagine interna per ricostruire la morte della 32enne in un bagno nel supermercato Unicoop Firenze di Cisanello a Pisa. Non ci sono dichiarazioni dalla cooperativa sulla vicenda. Sul fronte giudiziario invece si attende l'autopsia per ricostruire la dinamica e le cause del decesso. Non è noto il giorno in cui si terranno gli esami autoptici, nonostante l'incarico al medico legale sia stato conferito quest'oggi. Secondo quanto appreso, ieri mattina è stato l'addetto alla vigilanza ad abbassarsi e a vedere nella fessura sotto la porta della toilette il corpo della donna, prima di forzare la porta. Un'altra fonte di indizi potrebbe essere l'impianto di videosorveglianza interna.

Tutte le notizie di Pisa