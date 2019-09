Aggredisce medici all'ospedale di Pontedera, arrestata 30enne

Caso all'ospedale di Pontedera dove una donna ubriaca ha aggredito i medici e infermieri per poi prendersela con i carabinieri intervenuti al pronto soccorso per cercare di calmarla.

La 30enne, che avrebbe problemi di alcolismo, è finita all'ospedale perché aveva dato in escandescenze in strada. A darne notizia i quotidiani locali. La donna è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e collocata agli arresti domiciliari.

La 30enne però non ha rispettato i domiciliari ed è uscita di casa e, ubriaca, si è messa al volante di andando a sbattere contro tre auto in sosta a Buti. I carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente la hanno arrestata, questa volta per evasione dagli arresti domiciliari e guida in stato di ubriachezza.

Il processo per direttissima era stato fissato, ma non è stato celebrato perché la donna, che ha continuato a bere per tutto il week-end, è stata giudicata inidonea a sostenere il giudizio. Ora è tornata in libertà in attesa che sia fissata nei prossimi giorni una nuova udienza.

La situazione è stata segnalata anche ai servizi sociali del territorio affinché la donna possa essere seguita.

