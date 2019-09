Al TEDx di Empoli sarà presentato l'assistente digitale 'Brando'

Un assistente virtuale per coordinare tutta la comunicazione visiva di un’azienda, dai loghi alle grafiche, dai caratteri tipografici alle palette di colori: è BRANDO, il primo pannello digitale per la gestione dell’identità di un brand, che permette alle imprese di creare nuovi contenuti e avere sempre a portata di mano tutto ciò che costituisce l’immagine coordinata di un marchio.

Ideato e sviluppato dall’agenzia di comunicazione fiorentina WE RAD, BRANDO – che sarà disponibile sul mercato dal 2020 – sarà presentato in anteprima nell’ambito del TEDx di Empoli, in programma sabato 7 settembre al Cinema La Perla (via dei Neri, 5). Il format di conferenze lanciato negli Stati Uniti negli anni Ottanta e diventato celebre in tutto il mondo fa tappa in Toscana con una edizione intitolata SenzEgo, per la quale WE RAD, main sponsor dell’iniziativa, ha studiato una speciale campagna di comunicazione.

Ad ogni partecipante sarà consegnato uno speciale flacone di pillole per abbattere l’ego – in realtà caramelle alla menta - da assumere prima di ogni interazione per prepararsi all’ascolto. Il concetto è che senza una reale condivisione non c’è una vera evoluzione. Proprio da questa considerazione nasce il software sviluppato da WE RAD: “Se non ti evolvi, ti estingui. E l’unico modo che ha l’uomo per evolversi è cooperare, condividendo la conoscenza. BRANDO è un facilitatore, raccoglie le linee guida definite dall’Agenzia insieme col Cliente, supervisiona sull’identità del brand e aiuta l’azienda a svilupparla in autonomia”, spiegano i fondatori dell’agenzia di comunicazione.

“La dashboard è personalizzata in base alle esigenze del cliente e consente di avere sempre a portata di mano loghi, palette di colori, indicazioni per la tipografia, trattamento delle immagini, toolkit e template, tutto reperibile da un’unica piattaforma con login personale e ruoli utente, in formato editabile. In pratica, dopo la fase iniziale di analisi e produzione dei contenuti, l’azienda diventa autonoma nel declinare la maggior parte dei supporti, precedentemente definiti e organizzati dall’agenzia di comunicazione, che rilascia i file nativi e insegna a coordinarli. Si tratta di un vero nuovo workflow, basato su trasparenza, flessibilità e indipendenza”.

Detto altrimenti: WE RAD crea il Dna del brand, BRANDO supervisiona affinché non venga stravolto ma resti sempre coerente con i valori aziendali, l’azienda lo sviluppa in maniera indipendente ed evolve tutti i contenuti, che sono archiviati in modo del tutto sicuro, in un'intuitiva dashboard con i relativi manuali di utilizzo. WE RAD consegna tutti i file nativi, da scaricare, elaborare e aggiornare.

Una rivoluzione per le aziende, spesso ostaggio di agenzie di comunicazione che ne detengono l’identità. Si tratta di un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, basato su trasparenza, flessibilità e indipendenza. Non a caso BRANDO è rappresentato nella campagna di comunicazione di WE RAD come un regista, che coordina e dirige, grazie alla capacità di condividere il proprio know how e riuscito nell’impresa più ardua: far dialogare specie lontane tra loro come i creativi e i businessmen.

Fonte: Ufficio stampa

