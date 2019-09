Arrestato noto pusher 29enne a Montecatini: municipale lo piantona 2 giorni all'ospedale

Continua l’attività di contrasto al degrado da parte della polizia municipale di Montecatini. A seguito di segnalazioni pervenute al comando di via del Salsero, è stata organizzata una intensa attività di servizi sia in divisa che sotto copertura in abiti civili per uno spacciatore che spesso gira per la stazione ferroviaria del centro e lungo via Manin. In un'occasione dopo poco tempo di attesa un ragazzo si è avvicinato allo spacciatore, successivamente identificato in O.O., 29enne nigeriano soprannominato in zona Cinquecento, che ha acquistato una dose.

Il giovane è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Intanto altri agenti stavano tenendo sott’occhio il nigeriano che ha continuato a cedere dosi, stavolta a una coppia di giovani ragazzi. Stessa procedura di scambio. A questo punto è scattato il blitz e gli agenti, coordinati dal comandante Domenico Gatto, hanno dovuto rincorrere il pusher in fuga per eludere l’arresto. Lo stesso, per evitare guai, ha ingoiato le altre dosi che aveva nascoste all’interno della bocca e che non aveva ancora venduto.

L'uomo è stato arrestato e successivamente trasferire all’ospedale di Pescia dove è stato piantonato per due giorni fino a quando le normali funzioni fisiologiche hanno permesso di recuperare le sei dosi ingerite. Droga e denaro sono stati sequestrati e da una prima analisi effettuata è stato riscontrato che si trattava di eroina di ottima qualità destinata a consumatori di zona. Dopo le dimissioni dall'ospedale, l'uomo si trova

Dopo le dimissioni dall’ospedale ed espletate tutte le procedure lo spacciatore è stato condotto direttamente alla Casa Circondariale di Pistoia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha confermato l’arresto, e dove sarà detenuto fino al processo.

Così ha commentato il comandante Gatto: "Sono particolarmente soddisfatto dell’impegno e del lavoro che svolgono i miei collaboratori, ad anche in questa operazione mirata al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, a cui ho partecipato personalmente, hanno dimostrato grande professionalità, assicurando alla Giustizia un importante spacciatore, conosciuto in ambito degli assuntori come “cinquecento” a dimostrazione del giro dei clienti che si era creato in centro a Montecatini che li riforniva giornalmente di eroina di ottima qualità".

Tutte le notizie di Montecatini Terme