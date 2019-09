Auto contro moto a Firenze, ferito un 38enne

Prima l’urto con un’auto, poi lo scontro con altre quattro vetture parcheggiate. È quello che è accaduto stamani a un motociclista in via XX Settembre. Erano trascorse da poco le 9 quando il centauro stava transitando sulla sua Ducati quanto per cause da accertare ha urtato un’Opel Meriva che stava procedendo nella stessa direzione. La moto ha quindi sbandato finendo per colpire e danneggiare altre quattro vetture in sosta. Il motociclista, 38 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo, nessuna conseguenza per il conducente dell’auto (sempre 38enne). La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze