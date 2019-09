Calcio storico Fiorentino, i Pompieri di Firenze contro le Vecchie Glorie

Sabato 21 Settembre 2019 alle ore 18:00, a Firenze, presso la spiaggina situata sull’argine dell’Arno, sotto la torre San Niccolò, si terrà la partita di Calcio Storico Fiorentino che vedrà sfidarsi una squadra dei Pompieri di Firenze e le Vecchie Glorie del Calcio storico Fiorentino.

La sfida vedrà unite le due squadre, per la lotta contro il male che oggi purtroppo colpisce molte persone e che miete ogni anno numerose vittime.

Questa sfida nasce con l’associazione 50 minuti, istituita dalle Vecchie Glorie del Calcio Storico e che da alcuni anni, con le partite, raccolgono fondi destinati all’Associazione ANT, per la ricerca e la lotta contro i tumori.

I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze partecipano per il terzo anno e supportano questa benefica iniziativa per commemorare colleghi e calcianti che purtroppo non sono riusciti a vincere la malattia.

Come da tradizione, prima della partita, si svolgerà il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina con la partecipazione dei Bandierai degli Uffizi e che partirà dalla sede di Parte Guelfa (un edificio che sul finire del 1700 ospitava la caserma dei pompieri di Firenze) e attraverserà le strade del centro storico passando per Via Calimala, Piazza della Signoria, Lungarno Generale Diaz, Ponte alle Grazie e Lungarno Serristori, per giungere al terreno della spiaggina in riva all’Arno al Terzo Giardino.

La figura del Magnifico Messere sarà impersonata da una rappresentativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Lucca, che per primi intervennero alla Stazione di Viareggio il 29 Giugno 2009.

Gli spettatori assisteranno ad una partita che sarà all'insegna della lealtà, della correttezza, del rispetto e soprattutto della solidarietà, infatti sarà possibile effettuare delle donazioni volontarie al personale dell’associazione ANT presente sul posto.

Si invitano tutte le famiglie fiorentine a partecipare a questa manifestazione sportiva dove non mancherà il fascino e il gioco maschio del tradizionale ed unico calcio storico fiorentino, una gara all'insegna della solidarietà.

Programma:

Ore 16.30 partenza corteo storico della repubblica fiorentina

Ore 18.00 partita

Ore 20:30 Cena a buffet presso il Distaccamento di Fi-Ovest - Viuzzo dei Sarti Isolotto.

