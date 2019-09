Cessione Gustolandia, Pd Cascina: "Amministrazione punta a far cassa"

La cessione della quota pubblica di Gustolandia è servita solo a fini elettorali. Il sindaco reggente festeggia la vendita della proprietà dell’azienda di refezione scolastica, ma il servizio per gli alunni delle scuole cascinesi è oggi più lontano che in passato dalle famiglie. L’operazione che ha puntato a far cassa, per limitati interventi sul territorio. Interventi da mettere in campo in questi mesi, precedenti al voto.

Il sindaco reggente valuta un risparmio per l’amministrazione comunale e non si sbilancia invece più di tanto sulla qualità del servizio mensa di bambini e ragazzini. La sua unica sottolineatura riguarda il mantenimento dei controlli. Per ora tengono le regole di verifica e controllo definite in passato, ma, progressivamente, il loro mantenimento potrebbe essere più difficile. In ogni caso, da subito, l’interlocuzione tra amministrazione comunale, famiglie e azienda diventa più complessa.

Fonte: Pd Cascina

