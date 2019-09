Il Comune di Montemurlo fa il tifo per Bovino al concorso 'Il Borgo dei Borghi'

Anche quest'anno Bovino, in Comune in provincia di Foggia, gemellato da oltre un decennio con Montemurlo, parteciperà al concorso televisivo in onda su Rai 3 “Il borgo dei borghi”, giunto quest'anno alla settima edizione.

Il sindaco Simone Calamai ha raccolto quindi l'appello del primo cittadino di Bovino, Vincenzo Nunno, e invita tutti i montemurlesi a partecipare alla votazione online per consentire agli amici pugliesi di accedere alla finalissima:« Bovino è davvero un bellissimo borgo, una terra di antiche tradizioni e di grande ospitalità, che abbiamo avuto modo di apprezzare anche recentemente in occasione della visita per la festa patronale della Madonna di Valleverde. - sottolinea Calamai – L'accesso alla finalissima darà una bella opportunità di promozione turistica per i nostri amici pugliesi, che meritano di essere conosciuti ed apprezzati. Quindi forza Bovino e invito tutti a votare online».

Sono 60 i borghi concorrenti per “Il Borgo dei borghi” divisi in 20 gruppi, uno per regione. Il vincitore di ogni regione approderà alla finalissima in onda il prossimo 20 ottobre alle 21:40. Le presentazioni dei vari borghi andranno, invece, saranno trasmesse, in prima serata, dal 22 settembre su Rai3. È già possibile votare per il proprio borgo preferito collegandosi al sito www.rai.it/borgodeiborghi, fino alle ore 23:59 di giovedì 17 ottobre 2019, giorno in cui sarà reso noto l'elenco dei 20 borghi finalisti, uno per ogni regione,che accederanno alla finalissima.

Gli utenti possono votare, previa registrazione, una sola volta al giorno scegliendo un borgo per ogni singola regione.

Gli utenti già in possesso di credenziali RAIPLAY possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l'autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto.Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza RaiPlay indicando username, password e indirizzo e-mail di riferimento. Ricevuta la mail di convalida potranno effettuare il login sul sito di www.rai.it/borgodeiborghi e procedere alla votazione via web.

Al termine della procedura di voto web, l'utente visualizza un messaggio di conferma inviato dal sistema.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

