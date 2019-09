Corsi gratuiti di italiano per stranieri al Cif di Pisa

Il Centro Italiano Femminile Comunale di Pisa (CIF Comunale) organizza corsi gratuiti di italiano per stranieri, tenuti da insegnanti volontari esperti nell’insegnamento di italiano per stranieri, presso la sede di Via San Paolo 62/4 a Pisa.

Sono previsti corsi per diversi livelli (dall’analfabeta fino al livello B1) e corsi di preparazione per la certificazione PLIDA per il permesso di soggiorno e la cittadinanza. Per iscriversi è necessario svolgere un breve test, per stabilire il proprio livello di conoscenza della lingua italiana.

Le iscrizioni e i test di ingresso si svolgeranno giovedì 12, martedì 17 e giovedì 19 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Le lezioni avranno inizio martedì 1 ottobre e si terranno presso la sede in Via San Paolo 62/4 a Pisa.

I corsi sono gratuiti- è previsto il solo contributo di 7 euro per le spese di cancelleria - e sono rivolti a migranti provvisti di documenti o con permesso di soggiorno.

A fine anno sarà rilasciato un certificato di frequenza dei corsi, con indicazione delle ore complessive.

La Segreteria Didattica è aperta tutto l’anno per qualsiasi informazione.

Contatti:

Centro Italiano Femminile Comunale di Pisa (CIF Comunale)

Lungarno Gambacorti 5/656125 Pisa

Tel. 3271271712/3476866516

cifcompisa@gmail.com

Fonte: Centro Italiano Femminile Comunale di Pisa (CIF Comunale)

Tutte le notizie di Pisa